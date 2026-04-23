«С ужасом узнал»: Эдгард Запашный о смерти Алексея Пиманова

Ведущему было 64 года.

Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный высказался о смерти ведущего знаменитой телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексее Пиманове. Эту печальную новость он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«С ужасом только что узнал, что умер мой друг, режиссер, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий, политический деятель и президент медиахолдинга „Красная звезда“ — Алексей Пиманов», — написал Запашный в посте.

Пиманову было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Карачаево-Черкесии умер 100-летний ветеран ВОВ Виталий Зорин. Мужчина попал на фронт в 16 лет, принимал участие в освобождении Ленинграда и Европы.

