«С ужасом узнал»: Эдгард Запашный о смерти Алексея Пиманова

Эдгард Запашный назвал Алексея Пиманова своим другом

Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный высказался о смерти ведущего знаменитой телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексее Пиманове. Эту печальную новость он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«С ужасом только что узнал, что умер мой друг, режиссер, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий, политический деятель и президент медиахолдинга „Красная звезда“ — Алексей Пиманов», — написал Запашный в посте.

Пиманову было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.