Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 53 0

Причиной смерти ведущего стала остановка сердца.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин назвал умершего Алексея Пиманова настоящим профессионалом

Умершего на 65-м году жизни телеведущего Алексея Пиманова коллеги запомнят как честного, доброго, открытого человека и настоящего профессионала. Об этом заявил генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

«С прискорбием узнали о смерти нашего товарища, талантливого журналиста, режиссера Алексея Пиманова. Алексей был не просто нашим коллегой, он был ближайшим партнером, с которым мы вместе создали такие яркие и любимые зрителем сериалы, как „СМЕРШ“, „Грачи“, „Операция Неман“, „Зло“. Мы все будем помнить Алексея как честного, доброго, открытого человека и настоящего профессионала, живущего своим делом. Весь коллектив МИЦ „Известия“, РЕН ТВ и я лично глубоко соболезнуем семье и близким Алексея. Он всегда будет в нашей памяти и тех произведениях, которые после него остались», — отметил Тюлин.

Алексею Пиманову было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

