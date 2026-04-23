Почти 30 лет рядом: коллега Алексея Пиманова рассказал о его характере

Оператор Комаров: Алексей Пиманов был порядочным и честным человеком

Ведущий телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов отличался высокими моральными качествами. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал коллега телеведущего оператор-постановщик Сергей Комаров.

По его словам, Пиманов был порядочным, умным и честным человеком.

«Лучше человека-то я не знаю, наверное. Порядочный, умный, работоспособный, честный», — сказал Комаров.

Он отметил, что сотрудничал с Пимановым почти 30 лет, начиная с 1998 года, и продолжал работать с ним до последнего времени.

«С 1998 года (вместе работали. — Прим. ред.). Почти 30 лет», — сказал он.

Также Комаров отметил, что считает коллегу одним из лучших людей, с которыми ему доводилось работать. Мужчина указал на профессионализм и трудолюбие Пиманова.

Как сообщал 5-tv.ru, Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Пиманов на протяжении многих лет оставался одним из ключевых ведущих российского телевидения. Почти четверть века он вел программу «Человек и закон», а также занимался режиссурой, писал сценарии и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

В пресс-службе телеканала отметили, что он был талантливым журналистом и продюсером, совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Коллеги подчеркивали, что его уход стал серьезной потерей для коллектива и выражали соболезнования его родным и близким.

