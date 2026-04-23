Ночная профилактика: как дефицит сна провоцирует онкологические заболевания

Диана Кулманакова
Человеку нужны регулярные физические нагрузки помимо качественного отдыха.

Чем вреден недосып: какие заболевания провоцирует

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Онколог Мироненко: дефицит сна провоцирует онкологические заболевания

Регулярная нехватка сна и состояние хронического утомления существенно ослабляют защитные функции организма, увеличивая вероятность возникновения злокачественных новообразований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление онколога-маммолога, кандидата медицинских наук Дмитрия Мироненко.

Врач подчеркнул, что сами по себе усталость и недосып не являются прямой причиной появления опухолей. Однако их продолжительное воздействие на человека провоцирует развитие серьезных иммунодефицитных состояний.

В подобных условиях естественные механизмы защиты перестают адекватно реагировать на появление патологических клеток.

«Напрямую они не могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой», — пояснил специалист.

Мироненко особо отметил, что критическим порогом для здоровья является отдых продолжительностью менее шести часов. Согласно его рекомендациям, для эффективной профилактики онкологии необходимо строго придерживаться сбалансированного режима труда и отдыха.

Полноценный ночной сон выступает важным инструментом поддержания иммунитета, который в здоровом состоянии способен самостоятельно идентифицировать и ликвидировать потенциально опасные клетки в теле человека.

Помимо качественного сна, эксперт выделил значимость соблюдения принципов здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок.

Своевременное восстановление ресурсов организма позволяет поддерживать иммунную систему в тонусе, что минимизирует риски развития тяжелых патологий и улучшает общее самочувствие.

