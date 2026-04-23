Не поладила со свекровью: 27-летняя бывшая «Мисс Вселенная» убита в Мексике

Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Девушку застрелили в ее собственном доме.

Мисс Вселенную убили в собственном доме что случилось детали

Бывшая «Мисс Вселенная» Гомес убита в собственном доме в Мексике

В столице Мексики при загадочных обстоятельствах была убита 27-летняя обладательница титула «Мисс Подростковая Вселенная — 2017» Каролина Флорес Гомес. Об этом сообщило издание Univision.

Тело девушки с огнестрельным ранением в области головы обнаружили в ее собственных апартаментах. Местные правоохранительные органы уже начали масштабное расследование.

Под пристальное внимание следователей попал круг ближайших родственников погибшей. В частности, подозрения пали на свекровь модели по имени Эрика Мария.

В момент трагедии в квартире вместе с Каролиной находились ее супруг и его мать. Сотрудники прокуратуры Мехико продолжают собирать доказательную базу.

Каролина Флорес Гомес получила широкую известность в 2017 году, когда смогла завоевать престижную корону на конкурсе «Мисс Подростковая Вселенная».

Ранее в Техасе 17-летняя королева красоты умерла из-за злоупотребления энергетиком. Родные погибшей утверждают, что у подростка развилась кардиомиопатия, которую они считают следствием регулярного употребления популярного напитка.

Именно эта версия легла в основу судебного иска против компании-производителя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать школьника из Приморья
13:11
Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с несовершеннолетней дочерью
13:10
Дагестан открывает небо: воздушные шары поднялись на Сулакским каньоном
13:05
Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника
12:56
Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье
12:44
«Язык и культуру не отменишь»: Захарова о русофобии на Украине

Сейчас читают

В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу
Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео