Не поладила со свекровью: 27-летняя бывшая «Мисс Вселенная» убита в Мексике

Бывшая «Мисс Вселенная» Гомес убита в собственном доме в Мексике

В столице Мексики при загадочных обстоятельствах была убита 27-летняя обладательница титула «Мисс Подростковая Вселенная — 2017» Каролина Флорес Гомес. Об этом сообщило издание Univision.

Тело девушки с огнестрельным ранением в области головы обнаружили в ее собственных апартаментах. Местные правоохранительные органы уже начали масштабное расследование.

Под пристальное внимание следователей попал круг ближайших родственников погибшей. В частности, подозрения пали на свекровь модели по имени Эрика Мария.

В момент трагедии в квартире вместе с Каролиной находились ее супруг и его мать. Сотрудники прокуратуры Мехико продолжают собирать доказательную базу.

Каролина Флорес Гомес получила широкую известность в 2017 году, когда смогла завоевать престижную корону на конкурсе «Мисс Подростковая Вселенная».

Ранее в Техасе 17-летняя королева красоты умерла из-за злоупотребления энергетиком. Родные погибшей утверждают, что у подростка развилась кардиомиопатия, которую они считают следствием регулярного употребления популярного напитка.

Именно эта версия легла в основу судебного иска против компании-производителя.

