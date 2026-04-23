Теперь бесплатно: какие органы могут пересадить по полису ОМС

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Эксперт рассказала о нововведениях с 2026 года.

Какие органы могут пересадить бесплатно по ОМС

Доцент Козьякова: по полису ОМС с 2026 года можно пересадить верхние конечности

В России бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) для пациентов стала доступна трансплантация, а также некоторые другие сложнейшие операции. Об этом aif.ru рассказала доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Козьякова.

«В России трансплантация верхних конечностей теперь проводится по ОМС. Это подтверждается правительственным документом», — говорит Козьякова.

Кроме того, с этого года в список бесплатных операций по ОМС включили пересадку почки. Такие операции делали и раньше, но теперь в системе страхования их финансирование закреплено официально.

Зачастую пересадка донорского органа является единственным шансом на выживание для человека с неизлечимой болезнью. Пожертвовать свой орган может только совершеннолетний дееспособный генетический родственник пациента. Однако некоторые органы невозможно изъять при жизни донора — например, легкое или сердце.

Пересадка органа — сложный процесс и один из этапов дорогостоящего лечения, в котором принимает участие команда лишь самых высококвалифицированных специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что операции для пациентов с ожирением включили в программу ОМС. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о нововведении на съезде Профсоюза работников здравоохранения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели
Школьница из Омска перевела мошенникам деньги, собранные классом на выпускной
Понадобится охрана: туристам из России назвали самые опасные города мира
Близких напавшего на врачей мужчины не было на лечении в больнице в Дагестане
«Самая страшная трагедия»: Ольга Погодина о смерти мужа Алексея Пиманова
Москва входит в тройку лидеров России по продолжительности жизни

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Скоро на свободу: сколько осталось сидеть Елене Блиновской

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео