Понадобится охрана: туристам из России назвали самые опасные города мира

Ситуация может становиться напряженной даже в благополучных регионах, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Какие города самые опасные для туристов в мире

Гендиректор турагентства Арутюнов: некоторые районы Кейптауна опасны для жизни

Выбирая место для отдыха, важно понимать, что в некоторых городах туристам необходимо соблюдать повышенную осторожность. О том, где конкретно стоит вести себя аккуратнее с местными жителями, в беседе с изданием НСН рассказал генеральный директор туристического агентства Дмитрий Арутюнов.

По его словам, организованные поездки обычно безопасны, однако самостоятельные путешественники могут столкнуться с серьезными рисками.

Как пояснил эксперт, в ряде стран туроператоры вовсе не размещают туристов в отелях. Например, такое происходит в Сомали и Йемене. В таких городах как Кейптаун (город в ЮАР) или Порт-о-Пренс (столица Гаити) существуют районы, куда туристов стараются вообще не допускать.

Рейтинг опасных туристических направлений, о котором написало издание, возглавляет столица Венесуэлы — Каракас. В списке также находятся Детройт (США), Рио-де-Жанейро (город в Бразилии), все тот же Порт-о-Пренс и Сан-Педро-Сула (город в Гондурасе).

Арутюнов подчеркнул, что стать жертвой преступности можно практически в любом городе, однако есть направления с более высоким уровнем опасности. В пример он привел Рио-де-Жанейро, в котором туристам не рекомендуется носить дорогие украшения на улице. Также он указал, что ситуация в Порт-о-Пренсе остается криминогенной.

При этом специалист добавил, что не стоит считать отдельные города полностью закрытыми для посещения. Даже в тех же Рио-де-Жанейро или Кейптауне есть безопасные районы, в которых можно комфортно находиться, если соблюдать базовые правила.

Туроператоры обычно подбирают для клиентов проверенные места проживания и маршруты, что снижает вероятность неприятных ситуаций. Организованный туризм, отметил Арутюнов, обеспечивает высокий уровень безопасности и не в самых благополучных регионах.

