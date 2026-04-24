Школьница из Омска перевела мошенникам деньги, собранные классом на выпускной

|
Мурад Устаров
Девушку запугали заявлениями о попытках аферистов взять от ее имени кредиты, чтобы отправить их в запрещенные организации.

Школьница стала жертвой мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Омске 15-летняя девушка отдала мошенникам деньги, предназначенные на организацию выпускного вечера. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального МВД.

О случившемся стало известно после того, как в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что из дома пропал конверт, в котором было около 380 тысяч рублей. Женщина добавила, что крупную сумму денег собрали родители класса для проведения мероприятия.

Во время телефонного разговора дочь призналась, что взяла наличные и пообещала объяснить всю ситуацию, когда вернется домой. Однако девочка перестала выходить на связь. Несовершеннолетнюю удалось разыскать в одном из городских торговых центров. К этому моменту она успела перечислить злоумышленникам 170 тысяч рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что школьнице позвонил «сотрудник школы» и попросил назвать код из СМС для подтверждения успеваемости. Затем с ней связался человек, представившийся представителем «Госуслуг». Он заявил о взломе аккаунта и попытках аферистов взять кредиты от имени девочки и их родителей, чтобы отправить их в запрещенные организации.

Позже к схеме подключился «следователь», который через видеосвязь запугивал ребенка привлечением семьи к уголовной ответственности. Подросток от страха взяла конверт и двумя траншами перевела деньги.

В управлении добавили, что по данному факту местные следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
Последние новости

