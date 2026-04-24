Близких напавшего на врачей мужчины не было на лечении в больнице в Дагестане

|
Анастасия Антоненко

В ходе инцидента ранения получили два человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственников напавшего на врачей мужчины на лечении в больнице не было. Кроме того, он изначально пришел в здание в адекватном состоянии. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказала главная медсестра Республиканской клинической больницы им. Вишневского.

«Родственники мужчины, напавшего на врачей, не находились на лечении в больнице», — рассказала она.

Известно, что в Дагестане мужчина ворвался в здание местной больницы и напал с ножом на врачей. Он нанес им более двух колотых ран. В результате нападения пострадали дежурные врачи, травматолог и хирург.

Изначально выдвигалась версия, что напавший ранее привез свою мать в медучреждение, где она умерла, после чего начал мстить врачам. Однако эта информация не подтвердилась.

По данным МВД Дагестана, напавший попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицейскими.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Медработникам оказали всю необходимую помощь, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как отметили в СУ СК РФ, местный житель напал на врачей на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство. Проводятся следственные мероприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
Последние новости

