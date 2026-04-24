«Самая страшная трагедия»: Ольга Погодина о смерти мужа Алексея Пиманова

Ольга Погодина назвала смерть Алексея Пиманова самой страшной трагедией

Смерть телеведущего и режиссера Алексея Пиманова стала самой страшной трагедией в жизни. Об этом в интервью изданию KP.RU сообщила его жена, актриса и продюсер Ольга Погодина.

«Для меня это самая страшная трагедия», — сказала она.

Погодина также отметила, что причиной внезапной кончины супруга стал инфаркт.

Смерть Пиманова также прокомментировал его сын Денис. Он подчеркнул, что телеведущий умер буквально на руках своей жены.

Ольга была третьей супругой Алексея. Они познакомились во время работы над фильмом «Три дня в Одессе». В декабре 2013 года пара тайно расписалась. Их связывали не только личные чувства, но и профессиональная деятельность — Погодина была продюсером работ Пиманова.

Смерть Алексея Пиманова

Бессменный телеведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Он также прославился, как режиссер, продюсер и руководитель медиахолдинга «Красная звезда». Кроме того, Пиманов был членом Общественной палаты РФ, сенатором Совета Федерации от Тувы и членом Комитета по обороне и безопасности.

Ранее журналист и документалист Игорь Прокопенко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru назвал Пиманова человеком атомной энергии и темперамента, который никогда не останавливался на достигнутом.

