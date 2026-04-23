Таксист пытался похитить ребенка у россиянки в Аргентине

Сергей Добровинский
Машина тронулась, когда мальчик находился в салоне без матери.

Таксист пытался похитить ребенка у россиянки в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел у торгового центра. Мать мальчика Ольга заказала такси через приложение — водитель приехал, женщина усадила ребенка в салон и стала складывать коляску и вещи.

В этот момент машина плавно тронулась, а затем поехала быстрее. Мать бросила вещи и побежала за автомобилем, крича и стуча по кузову. В итоге у нее получилось забрать ребенка.

Очевидица помогла россиянке отойти в безопасное место. Таксист вернулся и попытался объясниться, но не смог, так как не знает русского. Ольга пожаловалась в службу поддержки сервиса такси. Как оказалось, в пассажироперевозках шофер работает пару недель. В полиции заявили, что состава преступления не видят, так как ребенка «не увезли».

Ранее в Индонезии похитили гражданку России Наталию Рукавишникову. Неизвестные люди забрали ее прямо из самолета.

Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026