ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 19 0

Взрывы прогремели в Тебризе, Исфахане и в районе аэропорта Мехрабад.

Израиль атаковал районы с военными целями Ирана

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», — говорится в публикации.

По данным портала Yediotnews, атаки были направлены на базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорт Мехрабад в Тегеране. Кроме того, несколько взрывов прогремело в Тебризе и Исфахане.

Как ранее писал 5-tv.ru, напряженность в отношениях между Ираном и Израилем достигла своего пика. Израильские военные зафиксировали серию ракетных ударов, нанесенных КСИР по израильской авиабазе Рамат-Давид.

После чего эту информацию передали президенту США Дональду Трампу. В ответ на эскалацию глава Белого дома заявил о намерении незамедлительно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы призвать его воздержаться от ответных ударов.

Как сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, израильский премьер согласился с предложением американского лидера, хотя изначально был против такого решения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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