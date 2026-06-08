ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране
Взрывы прогремели в Тебризе, Исфахане и в районе аэропорта Мехрабад.
Фото: Reuters/Stringer
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», — говорится в публикации.
По данным портала Yediotnews, атаки были направлены на базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорт Мехрабад в Тегеране. Кроме того, несколько взрывов прогремело в Тебризе и Исфахане.
Как ранее писал 5-tv.ru, напряженность в отношениях между Ираном и Израилем достигла своего пика. Израильские военные зафиксировали серию ракетных ударов, нанесенных КСИР по израильской авиабазе Рамат-Давид.
После чего эту информацию передали президенту США Дональду Трампу. В ответ на эскалацию глава Белого дома заявил о намерении незамедлительно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы призвать его воздержаться от ответных ударов.
Как сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, израильский премьер согласился с предложением американского лидера, хотя изначально был против такого решения.
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