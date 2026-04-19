Русскую туристку похитили в Индонезии

В Индонезии похитили гражданку России Наталию Рукавишникову. Об этом 5-tv.ru сообщил ее брат Вячеслав.

По его словам, девушка прибыла в Джакарту на трехмесячный отдых, где познакомилась с местным жителем. Попытка вернуться на родину завершилась похищением.

«Ее неизвестные люди забрали прямо из самолета — она кричала. Мы как поняли, ее схватили непростые люди. Чтобы было понимание, человек который ее забрал, относится к местному криминалитету. Местная мафия, и финансовые средства у него были. Он с ней постоянно находится, снял ей комнату. Я написал — предложил ей несколько вариантов сбежать, через полицию бесполезно (действовать. — Прим. ред.), у него есть связи!» — рассказал брат Наталии.

У девушки изъяли документы и телефон. Связь с ней поддерживается нерегулярно — через видеозвонки, которые, по их данным, контролирует удерживавший ее мужчина. Во время одного из таких контактов девушке удалось незаметно сфотографировать документы похитителя.

Мужчина заявлял о намерении отправить девушку в Россию через месяц, однако семья не верит в эти обещания.

