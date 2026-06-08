Расчеты БПЛА «Орлан-10» вскрыли позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты БПЛА «Орлан-10» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вскрыли позиции и скопление боевиков ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе мониторинга было обнаружено крупное скопление живой силы и техники ВСУ. Информация незамедлительно была передана на командный пункт, и по скоплению живой силы противника было нанесено огневое поражение.

«Командование дает ориентировочные цели, координаты для разведки. Если мы в этих координатах что-то наблюдаем, начинается взаимодействие с артиллерией и подавление сил врага», — рассказал оператор полезной нагрузки комплекса «Орлан-10» с позывным «Кекс».

По словам военнослужащего, ключевое преимущество «Орлана-10» — продолжительность полета в зависимости от нагрузки и ветра. Аппарат поднимается на высоту на несколько километров и может вести разведку в глубоком тылу противника на дальности до 100 км с учетом работы средств РЭБ противника. Камера высокого разрешения позволяет фиксировать движение техники даже на большом удалении.

Благодаря своевременному обнаружению скопления противника были уничтожены значительные силы и техника ВСУ на данном участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.