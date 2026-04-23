Пассажирский автобус атакован ВСУ в Брянской области

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Сообщается о пяти раненых.

Атака ВСУ в Брянской области 23 апреля — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Известно, что ранены водитель и четыре пассажира.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», — написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Врачи оказали им помощь. На место происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно, что частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео