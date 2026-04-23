Пассажирский автобус атакован ВСУ в Брянской области

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Известно, что ранены водитель и четыре пассажира.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», — написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Врачи оказали им помощь. На место происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно, что частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

