В Финляндии могут разрешить ввоз в страну ядерного оружия

|
Александра Якимчук
Ядерное оружие в Финляндии

Фото: Reuters/TT News Agency/Adam Ihse

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финское правительство может разрешить ввоз в страну ядерного оружия. Информация об этом была опубликована на сайте Минобороны республики.

«Правительство Финляндии представило в парламент предложение о внесении поправок в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс. Правительство предлагает устранить юридические барьеры для импорта ядерных устройств в Финляндию», — говорится на портале ведомства.

Уточняется, что рассматривается легитимизация транспортировки, поставки и хранения такого оружия на территории этого государства. Но только в контексте защиты Финляндии или коллективной обороны НАТО, а также оборонного сотрудничества.

Эти изменения — часть законодательных реформ, направленных на интеграцию республики в альянс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что финский политик предположил, какой может быть реакция России на перевооружение Евросоюза (ЕС). По его мнению, подобные шаги могут усилить напряженность с Москвой. Но при этом уже существующие проблемы, в том числе и украинский конфликт, такие действия не решат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

