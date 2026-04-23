Финское правительство может разрешить ввоз в страну ядерного оружия. Информация об этом была опубликована на сайте Минобороны республики.

«Правительство Финляндии представило в парламент предложение о внесении поправок в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс. Правительство предлагает устранить юридические барьеры для импорта ядерных устройств в Финляндию», — говорится на портале ведомства.

Уточняется, что рассматривается легитимизация транспортировки, поставки и хранения такого оружия на территории этого государства. Но только в контексте защиты Финляндии или коллективной обороны НАТО, а также оборонного сотрудничества.

Эти изменения — часть законодательных реформ, направленных на интеграцию республики в альянс.

финский политик предположил, какой может быть реакция России на перевооружение Евросоюза (ЕС). По его мнению, подобные шаги могут усилить напряженность с Москвой. Но при этом уже существующие проблемы, в том числе и украинский конфликт, такие действия не решат.

