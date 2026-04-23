Лечила массажем и лишилась ноги: боль в пятке у женщины оказалась симптомом рака

Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Пациентка столкнулась с агрессивной опухолью костей.

Самые неочевидные симптомы рака и опухоли костей примеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Mirror: боль в пятке у женщины оказалась симптомом рака

Британский адвокат столкнулась с ампутацией ноги и смертельным диагнозом. Ранее женщина приняла симптомы редкой формы рака за обычное воспаление сухожилий. Об этом сообщило издание Mirror.

История 42-летней Кристин началась в 2021 году, когда она почувствовала сильный дискомфорт в области правой пятки, однако первоначальный медицинский осмотр не выявил истинной причины недуга.

Специалисты ошибочно диагностировали у женщины малоберцовый тендинит (воспаление сухожилий малоберцовых мышц) и рекомендовали стандартную терапию, включающую физические упражнения и массаж.

Такое лечение не приносило облегчения, и только после проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) выяснилось, что в конечности развивается хондросаркома — злокачественное новообразование костной ткани.

Ситуация осложнилась тем, что выявленный вид рака практически не поддается лечению с помощью облучения или химиотерапии, поэтому медики прибегли к хирургическому вмешательству.

В 2022 году опухоль удалили, и Кристин на некоторое время вернулась к привычному ритму жизни. Однако болезнь быстро рецидивировала, проявившись новой припухлостью на лодыжке.

Чтобы спасти пациентку, врачи были вынуждены провести ампутацию правой ноги ниже колена. Несмотря на радикальные меры, испытания на этом не закончились: в июне 2024 года у женщины диагностировали рак легких четвертой стадии.

Специалисты дают неутешительные прогнозы, полагая, что пациентка вряд ли проживет более пяти лет. Тем не менее британка продолжает бороться. Она перенесла уже несколько операций на легких и регулярно посещает обследования.

