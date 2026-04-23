Москва входит в тройку лидеров России по продолжительности жизни

|
Алексей Мокряков
Столичные власти раскрыли новые детали системной помощи пожилым москвичам.

Какая продолжительность жизни в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва вошла в тройку городов-лидеров Российской Федерации по продолжительности жизни. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, данные опубликованы на портале mos.ru.

Тем временем в городе продолжают развивать комплексную поддержку граждан старшего возраста, включая льготы, медицинские и социальные сервисы, а также программы активного долголетия. Неработающие пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте, санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям, а отдельные категории получают компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги.

Дополнительное внимание уделяется проектам, направленным на сохранение активности пожилых людей. Как следует из сообщения, программа «Московское долголетие» рассматривается как один из ключевых инструментов поддержки, а когнитивные и оздоровительные курсы помогают снижать стресс и укреплять память ее участников. 

Развитие социальной модели сопровождается цифровизацией услуг. Часть мер поддержки уже оформляется через электронные сервисы, что ускоряет получение льгот и снижает административную нагрузку. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

