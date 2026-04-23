«Россети» ликвидируют последствия непогоды в трех регионах

Алексей Мокряков
Более 600 энергетиков устраняют обрывы проводов и ремонтируют опоры в Тверской, Псковской и Новгородской областях.

Фото: Telegram/Россети/rosseti_official

Энергетики группы «Россети» восстанавливают электроснабжение потребителей в Тверской, Псковской и Новгородской областях, нарушенное из-за неблагоприятных погодных явлений. Оперативно возобновлена подача электроэнергии в более чем 200 пострадавших из-за непогоды населенных пунктах.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер, налипание мокрого снега и льда на линиях электропередачи (ЛЭП) привели к сверхнормативной нагрузке на энергообъекты, падению деревьев и сторонних предметов на провода, что привело к их обрыву, а также повреждению опор, отметили в «Россетях». Для восстановления электроснабжения специалисты компании убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, снимают упавшие под тяжестью снега и льда ветки с ЛЭП и натягивают оборванные провода.

В восстановительных работах задействованы более 190 бригад: 615 энергетиков и 205 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды, заверили в компании.

