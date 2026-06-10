Комик Дмитрий Позов рассказал, какую измену готов простить

Комик Дмитрий Позов рассказал о своем отношении к измене

Российский комик Дмитрий Позов высказался о своем отношении к измене. В новом выпуске шоу «Счет, пожалуйста» артист признался, что допускает возможность простить партнеру физическую измену, однако не готов мириться с сознательным обманом.

По словам артиста, для него принципиальное значение имеет не сам факт сексуальной связи на стороне, а ложь, которая ей сопутствует. Комик отметил, что измену как отдельный интимный эпизод он способен простить, тогда как преднамеренный обман со стороны партнера считает гораздо более серьезной проблемой.

При этом артист подчеркнул, что не ожидает аналогичного отношения к собственным поступкам со стороны девушки.

Тема личных отношений остается актуальной для Позова после расставания с супругой Екатериной в 2025 году.

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