«Умирать не страшно»: Людмила Чурсина чувствовала скорый уход из жизни

Актриса Людмила Чурсина еще в 2034 году почувствовала приближение смерти

Народная артистка СССР, актриса Людмила Чурсина, умершая на 84-м году жизни, еще в 2023 году поделилась мыслями о смерти.

Артистка вспоминала, как ее ранние годы выпали на начало Великой Отечественной войны. По словам Чурсиной, она ощущала, что ее жизнь идет к своему завершению, и готовилась быть призванной Богом, когда будет суждено. Она провела параллель между своим тревожным детством и нестабильностью наших дней.

«Я родилась, началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда мне быть призванной… И опять в мире тревожно», — говорила она.

В рассуждениях Чурсиной словно сквозит идея, заложенная в название одного из фильмов с ее участием — «Умирать не страшно».

На закате своей жизни Чурсина отмечала, что испытывает не только грусть и сожаление, но и возможность отыскать в себе или окружающих положительные качества, которые раньше терялись за бегом жизни.

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