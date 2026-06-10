«Умирать не страшно»: Людмила Чурсина чувствовала скорый уход из жизни

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 5 369 0

Артистка делилась мыслями о смерти и тревожной обстановке в мире.

Последние годы и смерть Людмилы Чурсиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Людмила Чурсина еще в 2034 году почувствовала приближение смерти

Народная артистка СССР, актриса Людмила Чурсина, умершая на 84-м году жизни, еще в 2023 году поделилась мыслями о смерти.

Артистка вспоминала, как ее ранние годы выпали на начало Великой Отечественной войны. По словам Чурсиной, она ощущала, что ее жизнь идет к своему завершению, и готовилась быть призванной Богом, когда будет суждено. Она провела параллель между своим тревожным детством и нестабильностью наших дней.

«Я родилась, началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда мне быть призванной… И опять в мире тревожно», — говорила она.

В рассуждениях Чурсиной словно сквозит идея, заложенная в название одного из фильмов с ее участием — «Умирать не страшно».

На закате своей жизни Чурсина отмечала, что испытывает не только грусть и сожаление, но и возможность отыскать в себе или окружающих положительные качества, которые раньше терялись за бегом жизни.

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