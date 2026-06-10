Ракова рассказала об изменении графика работы соцучреждений Москвы с 12 по 14 июня

Столичные поликлиники и МФЦ будут принимать посетителей по особому расписанию.
Фото: Владимир Астапкович
Часть столичных социальных учреждений перейдет на особый режим работы в длинные выходные с 12 по 14 июня, приуроченные к празднованию Дня России. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В период длинных праздников в честь Дня России мы организовали работу социальных учреждений так, чтобы жители столицы продолжали получать необходимую помощь и поддержку.
Центры госуслуг не работают только 12 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Взрослые и детские поликлиники работают в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов», — отметила заммэра.
Центры женского здоровья и женские консультации будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00 12 и 14 июня, 13 июня — с 9:00 до 18:00.
Режим работы травмпунктов и молочно-раздаточных пунктов останется без изменений. Дежурные аптеки, экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно.
Центры московского долголетия не будут работать в День России, а с 13 июня вернутся к привычному графику. Центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал», реабилитационные учреждения и семейные центры 12 июня также будут закрыты.
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в праздничные дни продолжит работу в обычном режиме — с 9:00 до 21:00.
В День России регистрация браков будет проводиться в нескольких дворцах бракосочетания и на площадках проекта «Новые адреса счастья». С 13 июня все дворцы бракосочетания вернутся к обычному режиму работы.
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