Потеря зрения и паразиты: врач раскрыл опасность сырой и слабосоленой рыбы

|
Дарья Орлова
Любителям деликатесов без термической обработки стоит проявлять максимальную осторожность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Употребление сырой или недостаточно просоленной рыбы может стать причиной заражения серьезными инфекциями, включая так называемый вирус CMNV, способный вызвать полную слепоту. Об этом в беседе с RT рассказал доцент медицинской кафедры глазных болезней при РУДН Александр Фролов.

Специалист рассказал, что вирус CMNV передается человеку от водных обитателей и поражает органы зрения. При этом он полностью погибает при термической обработке.

Эксперт также предупредил о риске заражения описторхозом, когда гельминты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу через пресноводную рыбу семейства карповых и дифиллоботриозом (поражение кишечника), который передается через ленточных червей, обитающих в икре и рыбе без надлежащей засолки.

Симптоматика подобных заражений весьма обширна: от тривиального расстройства кишечника, тошноты и диареи до неврологических нарушений, таких как головная боль, онемение конечностей и потеря координации. В некоторых случаях возможны острые аллергические реакции в виде крапивницы.

Для минимизации вреда здоровью ученый рекомендует приобретать только свежую продукцию в проверенных местах и соблюдать строгие правила хранения.

Свежую рыбу необходимо приготовить в течение одних суток, а размороженную — в интервале от 12 до 24 часов. Особое внимание следует уделять герметичности упаковки, при этом повторная заморозка продукта должна быть полностью исключена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
