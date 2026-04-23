Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов во время отключения интернета

Алексей Мокряков

Президент России поставил задачу выработать механизм, который позволит критически важным цифровым сервисам работать даже при ограничениях доступа к сети.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В России проработают механизм бесперебойной работы государственных сервисов при возможных ограничениях интернета. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Речь идет о сохранении доступа граждан к социально значимым цифровым услугам, включая получение государственных услуг и запись к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное поручение.

Как следует из материалов источника, задача предполагает подготовку решений, которые позволят не допускать остановки работы ключевых платформ даже в условиях внешних ограничений. Особое внимание уделяется сервисам, от которых зависит получение населением обязательных услуг. Фактически речь идет о дополнительной защите цифровой инфраструктуры и создании механизмов устойчивости для систем, которые используются ежедневно миллионами граждан. Ожидается, что профильные структуры проработают технические и организационные подходы к реализации поручения.

Инициатива развивается на фоне продолжающейся цифровизации государственных процессов и расширения перечня услуг, доступных онлайн. Подобные решения рассматриваются как часть более широкой работы по обеспечению технологической независимости и стабильности государственных информационных систем. Реализация поручения может стать дополнительным этапом модернизации цифровой среды, в которой надежность сервисов становится одним из ключевых условий безопасности и доступности услуг для граждан.

