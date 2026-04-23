Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Идея снять фильм «Крым» пришла Пиманову во время разговора с Шойгу

В возрасте 64 лет умер Алексей Пиманов — многолетний ведущий программы «Человек и закон», режиссер, сценарист и продюсер. О его смерти сообщил Первый канал. По информации коллег, у Пиманова не выдержало сердце.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда“», — отмечается в релизе.

Пиманов десятилетиями оставался одним из самых узнаваемых лиц федерального телевидения. Его имя ассоциировалось не только с журналистикой, но и с кино.

Одной из важнейших работ режиссера стала картина «Крым», которую он называл не просто фильмом, а попыткой снять живую историю.

Фильм, который ему советовали отложить

Идея картины появилась весной 2014 года. Как вспоминал сам Пиманов, инициатором стал разговор с Сергеем Шойгу, предложившим экранизировать происходящие события.

«Мы сидели просто с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он высказал мысль, а почему не снять про это кино. И я с этой мыслью и ушел», — рассказывал режиссер.

Многие отговаривали Пиманова от съемок, советуя подождать несколько лет, пока события станут историей. Но Пиманов решил иначе. Он был уверен, что такое кино нужно снимать сразу — пока происходящее еще ощущается живым.

«Есть такая поговорка «Не можешь не снимать — снимай“», — говорил он.

«Ты снимаешь живую историю»

Режиссер сознательно отказался прятаться за компьютерной графикой. В кадре использовались реальные корабли, бронетехника и авиация. Пиманов считал, что энергия живого кадра не воспроизводится искусственно.

«Если ты это можешь снять — то снимай!» — повторял режиссер.

Особой гордостью для него были сцены, где одновременно снимались актеры, идущая колонна бронетехники и вертолеты над головами.

«Ты можешь лететь на вертолете над ракетным крейсером „Москва“ — вот эта мощь, понимаете. Все это в кино есть. Ты снимаешь живую историю», — говорил режиссер.

Не политика, а история людей

Несмотря на масштабные сцены, сам Пиманов настаивал: главное в фильме — не техника и не конфликт, а люди.

«Для нас самое главное было — передать атмосферу, что люди переживали», — подчеркивал он.

По его словам, картина изначально строилась вокруг человеческой истории, а не политических деклараций.

«Я этим горжусь, что там очень сложная история. Она по-настоящему про всех: и про позицию их, нас, украинцев, русских и любящих. И там нет абсолютно правых и абсолютно неправых», — говорил Пиманов.

Даже жесткие реплики в сценарии он смягчал, считая, что кино не должно превращаться в плакат.

Самые тяжелые съемки в его жизни

Работа над фильмом шла в Крыму, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Балаклаве. Для съемок воссоздавали майдан, строили масштабные декорации, снимали подземные туннели и сложнейшие сцены на воде. Одной из самых тяжелых Пиманов называл гонку на катерах.

«Мы когда засветили в Балаклаве в музее весь туннель — до нас даже Голливуд это не сделал», — вспоминал он.

А эпизод с пролетом реальных вертолетов над Севастополем, по его словам, дал такую эмоцию, которую невозможно было сыграть.

«Мощь такая, которую ничем не заменишь!» — говорил режиссер.

Команда, которая его берегла

Пиманов нередко признавался, что его проекты держались на сильной команде.

«Меня все всегда спрашивают, как ты умудряешься совмещать все то, что у тебя есть… Во всех точках я стараюсь на кого-то опереться», — говорил он.

Особенно тепло он вспоминал работу в Крыму, где съемочная группа сознательно ограждала его от любых внешних проблем.

«Я скажу такое слово: они меня берегли очень», — признавался Пиманов.

