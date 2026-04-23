Пятачок-спасатель: как свиньи помогают науке и людям

Свиньи играют ключевую роль в развитии медицины

Свиньи играют ключевую роль в спасении человеческих жизней и развитии мировой медицины. Об этом сообщает издание Вокруг света.

Благодаря поразительному сходству внутренних органов и физиологических процессов с человеческими, эти животные стали незаменимыми помощниками для ученых и хирургов.

Использование свиных биоматериалов началось еще в XX веке. А сегодня технологии дошли до пересадки генетически модифицированных органов.

В 2022 году в США прошла первая операция по трансплантации свиного сердца человеку. Однако пациент прожил всего два месяца после операции. Сейчас генная инженерия стремится к тому, чтобы позволить выращивать поросят, чьи органы будут полностью совместимы с организмом конкретного человека, исключая риск отторжения.

Сердечные клапаны свиней идеально подходят людям. Они не вызывают тромбозов, в отличие от механических аналогов.

Кроме того, кожа этих животных применяется для создания временных покрытий при тяжелых ожогах, защищая раны от инфекций и способствуя регенерации собственных тканей пациента.

История медицины знает немало примеров, когда именно свиньи становились единственным шансом на выживание. В 1922 году первая инъекция инсулина, полученного из поджелудочной железы животного, спасла подростка от смерти из-за диабета. Долгое время свиной гормон был основным средством терапии, пока не появились синтетические препараты.

Современные кардиохирурги также обязаны успехами свиньям. На них отрабатываются сложнейшие методики малоинвазивных операций.

Важным направлением остается и фундаментальная наука. Для открытия природы гормонов гипоталамуса (части промежуточного мозга, которая играет ключевую роль в регуляции работы эндокринной системы) ученым Роже Гиймену и Эндрю Шалли потребовались мозговые ткани сотен тысяч свиней. За это исследователи получили Нобелевскую премию.

Несмотря на то, что генетически свиньи дальше от людей, чем приматы, их размеры и всеядность делают их идеальными для клинических испытаний.

