Пятачок-спасатель: как свиньи помогают науке и людям

|
Диана Кулманакова
Домашние животные могут быть не только источником провизии, но и донорами органов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свиньи играют ключевую роль в спасении человеческих жизней и развитии мировой медицины. Об этом сообщает издание Вокруг света.

Благодаря поразительному сходству внутренних органов и физиологических процессов с человеческими, эти животные стали незаменимыми помощниками для ученых и хирургов.

Использование свиных биоматериалов началось еще в XX веке. А сегодня технологии дошли до пересадки генетически модифицированных органов.

В 2022 году в США прошла первая операция по трансплантации свиного сердца человеку. Однако пациент прожил всего два месяца после операции. Сейчас генная инженерия стремится к тому, чтобы позволить выращивать поросят, чьи органы будут полностью совместимы с организмом конкретного человека, исключая риск отторжения.

Сердечные клапаны свиней идеально подходят людям. Они не вызывают тромбозов, в отличие от механических аналогов.

Кроме того, кожа этих животных применяется для создания временных покрытий при тяжелых ожогах, защищая раны от инфекций и способствуя регенерации собственных тканей пациента.

История медицины знает немало примеров, когда именно свиньи становились единственным шансом на выживание. В 1922 году первая инъекция инсулина, полученного из поджелудочной железы животного, спасла подростка от смерти из-за диабета. Долгое время свиной гормон был основным средством терапии, пока не появились синтетические препараты.

Современные кардиохирурги также обязаны успехами свиньям. На них отрабатываются сложнейшие методики малоинвазивных операций.

Важным направлением остается и фундаментальная наука. Для открытия природы гормонов гипоталамуса (части промежуточного мозга, которая играет ключевую роль в регуляции работы эндокринной системы) ученым Роже Гиймену и Эндрю Шалли потребовались мозговые ткани сотен тысяч свиней. За это исследователи получили Нобелевскую премию.

Несмотря на то, что генетически свиньи дальше от людей, чем приматы, их размеры и всеядность делают их идеальными для клинических испытаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
Коварная ловушка: женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа
21:10
«Доверил нам жизнь супруги»: Аскольд Запашный о смелости Пиманова
21:00
Пятачок-спасатель: как свиньи помогают науке и людям
20:50
Женщина потрогала статую Нептуна за гениталии и получила крупный штраф
20:45
Водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве
20:45
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Скоро на свободу: сколько осталось сидеть Елене Блиновской
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео