Коварная ловушка: женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа

Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Она надеялась быстро посетить уборную и продолжить путешествие с семьей.

Женщина провалилась в туалет и провела в выгребной яме часы

Женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа

Путешественница из Канберры оказалась заблокирована в выгребной яме на три часа после внезапного обрушения конструкции туалета в Австралии. Об этом сообщил портал The Nightly.

Женщина вместе со своей семьей совершала поездку по отдаленным районам страны. Остановка для посещения уборной закончилась катастрофой: сиденье и пол под ногами туристки не выдержали, в результате чего она рухнула вниз на глубину около двух метров.

Пострадавшая оказалась погружена в фекалии по пояс и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Пока женщина находилась в антисанитарных условиях, ее супруг и дети были вынуждены экстренно искать подмогу в австралийской пустыне.

Спасательная операция увенчалась успехом благодаря случайному прохожему — местному строителю. Мужчина использовал профессиональные инструменты, хранившиеся в его автомобиле, чтобы демонтировать элементы строения. Он буквально пробил стены уборной и создал импровизированный механизм, позволивший поднять туристку на поверхность.

Несмотря на длительное пребывание в опасной среде и падение с высоты, врачи зафиксировали у женщины лишь легкие травмы и незначительные порезы.

