Коварная ловушка: женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа
Она надеялась быстро посетить уборную и продолжить путешествие с семьей.
Фото: Reuters/David Gray
Путешественница из Канберры оказалась заблокирована в выгребной яме на три часа после внезапного обрушения конструкции туалета в Австралии. Об этом сообщил портал The Nightly.
Женщина вместе со своей семьей совершала поездку по отдаленным районам страны. Остановка для посещения уборной закончилась катастрофой: сиденье и пол под ногами туристки не выдержали, в результате чего она рухнула вниз на глубину около двух метров.
Пострадавшая оказалась погружена в фекалии по пояс и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Пока женщина находилась в антисанитарных условиях, ее супруг и дети были вынуждены экстренно искать подмогу в австралийской пустыне.
Спасательная операция увенчалась успехом благодаря случайному прохожему — местному строителю. Мужчина использовал профессиональные инструменты, хранившиеся в его автомобиле, чтобы демонтировать элементы строения. Он буквально пробил стены уборной и создал импровизированный механизм, позволивший поднять туристку на поверхность.
Несмотря на длительное пребывание в опасной среде и падение с высоты, врачи зафиксировали у женщины лишь легкие травмы и незначительные порезы.
