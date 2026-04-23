Водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Алтуфьевском шоссе в Москве водитель автомобиля каршеринга сбил двух пешеходов после выезда с дороги. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Пострадавшие получили травмы, обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Как следует из сообщения источника, автомобиль потерял управление и оказался вне проезжей части, где в этот момент и находились пешеходы. Машина сбила людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как подросток украл деньги у собственной матери, купил на них машину и катался на ней по газонам в Ленобласти. При этом, нарушитель едва не сбил детей

Машину у 14-летнего школьника изъяли и отправили на специальную стоянку, а с несовершеннолетним провели профилактическую беседу. В данный момент решается вопрос о привлечении матери нарушителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

