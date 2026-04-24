ФСБ предотвратила теракты против руководителей Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ задержали семерых террористов, которые готовили покушения на руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, боевики, завербованные украинскими спецслужбами через Telegram, должны были 18 апреля устроить теракт путем подрыва автомобиля при помощи взрывчатки. В ЦОС подчеркнули, что мероприятия по поимке преступников проводились в Москве, Новосибирске, Уфе и Ярославле.

«Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке преступления», — говорится в сообщении.

Лидером группировки оказался житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате преступник был нейтрализован.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о привлечении фигурантов к ответственности за приготовление к теракту.

