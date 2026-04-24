Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Самиры
У девушки — множественные опухоли, которые могут довести до паралича.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел».
У 15-летней Самиры из Пензенской области множественные опухоли, которые вызывают головную боль и могут довести даже до паралича или потери зрения.
Самира уже перенесла несколько операций. Но хирургическим путем избавиться от этого заболевания не удается. Вся надежда на американский препарат, который не имеет аналогов в России. Он стоит два с половиной миллиона.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на это дорогостоящее лечение. Большое вам спасибо!
