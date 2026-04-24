Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года

Большинство центров «Мои Документы» изменят график работы на майские праздники

В мае 2026 года россиян ждут продолжительные выходные: страна будет отдыхать 1, 2, 3 мая (Праздник Весны и Труда), а также 9, 10 и 11 мая (День Победы и перенос выходного дня). В связи с этим большинство центров «Мои Документы» временно изменят график работы.

Главные изменения: праздничные дни

1 мая и 9 мая — выходные дни. В эти две даты абсолютно все центры «Мои Документы» закрыты. Обслуживание граждан не проводится, получить услуги в офлайн-режиме не получится.

Короткие дни накануне праздников

30 апреля и 8 мая — в предпраздничные рабочие дни — большинство МФЦ сокращают график на один час.

Уточнять конкретное время закрытия своего отделения лучше по телефону или на официальном сайте, но обычно офисы работают до 17:00–19:00 вместо привычных 20:00.

Как работают в остальные майские дни

В Москве «Мои Документы» будут отдыхать только два дня — 1 и 9 мая. С 28 апреля по 8 мая, а также 10 мая центры работают в обычном режиме: с 08:00 до 20:00 (флагманские офисы — с 10:00 до 22:00).

Во многих подмосковных городах (Балашиха, Воскресенск, Раменское и других) график такой:

1 и 9 мая — выходные,

2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — обычный режим,

3 и 10 мая — отделения, работающие по семидневному графику, открыты; остальные — закрыты,

С 11 мая — обычный режим.

Санкт-Петербург и Ленинградская область:

30 апреля и 8 мая — рабочий день сокращен на 1 час,

1 и 9 мая — выходные,

2, 3, 10, 11 мая — график зависит от конкретного отделения (часть работает, часть — нет).

Самара:

МФЦ не работают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая,

В остальные дни (4–8 мая) — обычный график.

Новосибирск:

Нерабочие дни: 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая,

30 апреля и 8 мая — сокращенные дни (на час меньше).

В остальные дни — обычный режим.

Ульяновск:

Выходные: 1, 2, 3 мая и 9, 10, 11 мая,

30 апреля и 8 мая — сокращенные дни.

Как уточнить график своего отделения

Поскольку в каждом регионе и даже в разных офисах одного города режим работы может отличаться, лучше заранее проверить актуальное расписание:

на официальном сайте регионального МФЦ;

по телефону 122;

на портале Госуслуг.

Альтернатива: онлайн-услуги

Помните, что большинство государственных услуг доступны круглосуточно в электронном виде на портале Госуслуги.

Если вам не нужен личный прием с оригиналами документов, можно решить вопрос удаленно, не выходя из дома, даже в праздничные дни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.