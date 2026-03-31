ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье

Предотвращен теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Подмосковье. Диверсия готовилась по заданию Киева. Об этом сообщает ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России по заданию спецслужб Украины», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

По заданию кураторов мужчина устроился работать на одно из предприятий ОПК. Известно, что подозреваемый модифицировал сигнальный пистолет под боевой, а также спрятал тайник со взрывчаткой на месте — он замаскировал его под корпус пауэрбанка.

ФСБ отмечает, что мужчина первый вышел на связь с украинским куратором, общение происходило через мессенджер Telegram. Он сам делал схроны с взрывчаткой, поджигал релейные шкафы и проводил разведку объектов топливно-энергетического комплекса и оборонных предприятий. Злоумышленник был нейтрализован, когда оказал «вооруженное сопротивление» силовикам при задержании и изъятии самодельного взрывного устройства из схрона.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ в Белгородской области задержали украинского шпиона. Его общение с сотрудником спецслужбы Украины проходило через мессенджеры. Все данные он передавал устно. За полученную информацию со стороны Незалежной приходило вознаграждение через онлайн-игры. Задержанный, по его словам, средства не обналичивал, а тратил их там же.

