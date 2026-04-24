Россиянам напомнили о наказании за неправильную обработку дачи от вредителей

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Если пренебрегать санитарными нормами, то можно нарваться на крупный штраф.

Могут ли оштрафовать за обработку дачи от вредителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юрист Балдина: за неправильную обработку дачи грозит штраф до 20 тысяч рублей

За неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с агентством РИА Новости напомнила юрист Евгения Балдина.

Эксперт рассказала, в большинстве случаев нарушения связаны с неправильным использованием пестицидов. Очень часто дачники покупают химикаты, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Однако, как подчеркнула юрист, применять их в личных целях нельзя. Чтобы избавиться от вредителей на частном садовом участке, россияне могут использовать лишь химикаты, на которых есть соответствующий знак — буква «Л».

Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами варьируется от одной до двух тысяч рублей. При этом, если обработка была проведена рядом с источником питьевого водоснабжения — скважиной или колодцем — наказание будет суровее. По словам Евгении Балдиной, тогда нарушителю придется заплатить до 20 тысяч рублей. Юрист добавила: если обработка причинит вред здоровью человека или имуществу соседей, то виноватый будет обязан все возместить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как избавить дачный участок от захватившего его мха. Появление подобных наростов указывает на повышенную кислотность почвы, избыток влаги и нехватку солнечного света. Хотя само растение не наносит прямого вреда стволам растений, оно создает идеальную среду для размножения опасных грибков и вредителей, которые могут погубить посадки. Для более эффективной борьбы с ним лучше всего проводить очистку деревьев либо ранней весной, либо осенью.

Россиянам напомнили о наказании за неправильную обработку дачи от вредителей
