Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович насмешливо усомнился в скором вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщило издание Politico.

«Пленкович практически высмеял идею скорого вступления Киева», — гласит текст статьи.

Это заявление имело место в ходе неформальной встречи лидеров стран Евросоюза на Кипре. На этих переговорах рассматривалась потенциальная интеграция Украины.

Среди прочего Пленкович напомнил, что Хорватии понадобилось порядка шести лет, чтобы вступить в ЕС — страну приняли в 2013 году.

В целом среди европейских элит нет однозначной позиции по вступлению Киева в союз, однако некоторые из их представителей форсируют процесс. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказал мнение, что вступление Украины в ЕС следует ускорить.

Параллельно Евросоюз продолжает финансовую поддержку киевского режима. Ранее стране выделили пакет помощи в размере 90 миллиардов евро на военные нужды и укрепление бюджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.