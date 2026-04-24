Как банки работают на майские праздники 2026 года: график и рекомендации

В майские праздники 2026 года будут работать дежурные отделения банков

На майские праздники 2026 года почти все банки переходят на специальный график работы. Рассказываем, как устроиться в офисах и не остаться без денег в длинные выходные.

Общий график: праздничные и рабочие дни

Праздничные дни в мае 2026 года — 1 и 9 мая. В эти даты большинство банков не работают.

Выходные дни — 2–3 мая и 10–11 мая — также объявлены нерабочими для многих отделений.

Однако есть важные исключения: 2 мая (суббота) и 11 мая (понедельник, выходной за счет переноса) в ряде банков работают дежурные офисы, особенно те, которые обычно обслуживают клиентов по субботам.

Короткие дни перед праздниками

30 апреля и 8 мая большинство банковских отделений работают, но сокращенно — на один час меньше обычного. Это касается почти всех крупных банков.

Как это выглядит на практике

У каждого банка свои нюансы, но общая картина такая:

30 апреля и 8 мая — сокращенный рабочий день, офисы закрываются раньше.

1 мая — выходной, офисы не работают.

2 мая — в одних банках выходной, в других работают дежурные отделения.

3 мая — выходной.

4–7 мая — работа в обычном режиме.

8 мая — сокращенный день.

9 мая — выходной.

10–11 мая — в большинстве банков выходные, но в некоторых работают дежурные офисы.

Что делать, чтобы не остаться без денег

В праздники и выходные дни банки работают в дежурном режиме или закрыты. При этом люди активно тратят деньги — переводят их, снимают наличные, оплачивают покупки. Нагрузка на платежные системы вырастает, из-за чего часть операций может выполняться с задержками. К тому же инкассация проходит реже.

Эксперты советуют заранее снять часть денег наличными, предусмотреть оплату дороги, еды и мелких покупок. Не помешает оставить средства и на непредвиденные расходы.

Списание платежей по кредитам

Если день оплаты кредита выпадает на праздник или выходной, банки обычно переносят списание на ближайший рабочий день. Например, платежи, приходящиеся на 1 и 11 мая, могут списать 4 и 12 мая соответственно.

Как узнать точно

Чтобы точно узнать график работы вашего отделения, сверьтесь с информацией на официальном сайте банка или позвоните на горячую линию.

Банковские услуги остаются доступными через мобильные приложения и интернет-банк. Переводить деньги, оплачивать счета и управлять картами можно удаленно — это самый надежный способ в праздники.

