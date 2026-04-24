Шумная охрана: автовладельцев могут оштрафовать за сработавшую ночью сигнализацию

Диана Кулманакова
Система не должна доставлять неудобства окружающим.

Фото: www.globallookpress.com/Frank Duenzl

В России владельцев транспортных средств могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за регулярное и беспричинное срабатывание автомобильной сигнализации в ночные часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Моисеева.

Эксперт пояснил, что существует две основные квалификации этого нарушения.

Первая предполагает административную ответственность по статье, касающейся правил применения звуковых сигналов, которые разрешены только для предотвращения ДТП.

Однако Моисеев рассказал, что более корректным является применение норм регионального законодательства о тишине. Специалист отметил, что по ним предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что, хотя охранная система важна для предотвращения преступлений, совершаемых в темное время суток, ее некорректная работа доставляет неудобства окружающим.

Основным критерием для привлечения к ответственности становится отсутствие реальной угрозы или попытки взлома в момент работы сирены.

Водителям следует тщательно следить за техническим состоянием своих охранных систем. Это поможет избежать претензий со стороны правоохранительных органов и жалоб жильцов соседних домов.

