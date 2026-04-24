Глава МИД Японии Мотэги рассказал о доверительных отношениях с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что после переговоров с российским коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2019 году, у них сложились доверительные рабочие отношения. Об этом он сообщил на заседании профильного комитета верхней палаты парламента, пишет информагентство РИА Новости.

По словам Мотэги, длительная встреча в Москве в декабре того года позволила наладить взаимопонимание между сторонами. Он также отметил, что контакты с Лавровым проходили и ранее — на площадке Генеральной ассамблеи ООН и в рамках саммита G20. Министр добавил, что намерен продолжать усилия для решения существующих между странами вопросов.

Российская сторона ранее указывала на ухудшение двусторонних отношений с Японией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля заявляла, что взаимодействие между Москвой и Токио находится в состоянии беспрецедентного спада. По ее оценке, именно действия японской стороны привели к сворачиванию сотрудничества.

Как писал 5-tv.ru. Япония не планировала отправлять экономическую делегацию в Россию. Известно, что до этого японские журналисты рассказывали о намерении правительства устроить в России встречу с топ-менеджерами компаний Mitsubishi, Mitsui и Mitsui O.S.K. Lines. Генсекретарь японского правительства Минору Кихара сообщал, что ограничительные меры, которые в Токио вводили против Москвы, будут действовать и дальше.

