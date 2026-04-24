Одноразовые диверсанты: как украинские спецслужбы вербуют подростков для терактов

Сразу в нескольких российских регионах задержаны члены банды. Они планировали серию терактов против руководителей Роскомнадзора. Диверсантами должны были стать подростки, которых завербовали украинские спецслужбы.

Исполнителей находили и готовили к совершению преступлений через мессенджер Telegram. Что обещали взамен — задержанные рассказали на допросе. Эти кадры покажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Москва, Ярославль, Уфа и Новосибирск. Задержаны семь человек, готовивших сразу несколько терактов. В ходе обысков нашли взрывное устройство массой в один килограмм, боевые гранаты и огнестрельное оружие.

В личных вещах каждого — неонацистская символика, а в телефонах — сохраненные фотографии и Telegram-каналы украинских вербовщиков с подробной инструкцией, как стать террористом. Главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Целью именно этой террористической ячейки были руководители Роскомнадзора — гражданского ведомства. Причем группа, по сути, диверсантов была подготовлена за считаные недели.

«Состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы и поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», — рассказал задержанный.

Выяснением адресов, личных данных, распорядка дня занимались украинские спецслужбы. Это достаточно серьезная работа. Но не сложнее, чем поиск исполнителей теракта — особенно если ловить в молодежной радикальной среде, где ценятся деньги, а вот откуда они взялись, уже неважно.

«Украинские специальные службы вербуют российских граждан, а российские граждане — я имею в виду вот эта подростковая среда — она сама ищет противника, чтобы заработать», — пояснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Для Украины, а в некоторых случаях и западных разведок, несколько тысяч долларов, потраченных на громкий теракт, — копейки. Технология вербовки давно отработана, в том числе на самой Украине.

«Методы превращения детей в фанатиков, человеконенавистников и массовых убиств отрабатываются на Украине при участии коллективного Запада уже не одно десятилетие», — считает ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров.

Целями для взрывов, поджогов и убийств для украинских заказчиков все чаще становятся не только военные или представители силовых структур. Например, спецслужбами уже давно установлено — нападение на колледж в Керчи — дело рук Киева. Тогда погибли 20 человек.

«С того момента совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 ранены. На стадии подготовки пресечены 306 таких преступлений», — сообщил представитель информационного центра НАК России Михаил Романов.

С начала СВО в соцсетях, в основном мессенджерах, были выявлены десятки тысяч вербовочных каналов и групп. Там легко можно было достать файлы: изготовление гранат, напалма, взрывное дело. Например, администрация Telegram за последние четыре года ни одну такую группу не заблокировала.

«В этом году уже предотвращено 37 подобных деяний. Повышена эффективность мероприятий, ограничивающих доступ к деструктивным интернет-ресурсам. Этому способствовало внесение изменений в законодательство», — заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Большинству молодых людей, которые пошли на контакт с украинскими спецслужбами, кажется, что ничего противозаконного они не делают. Так считают администраторы сим-боксов, с помощью которых мошенники украли миллиарды, и модераторы неонацистских групп. Но именно в этой среде СБУ и ГУР набирают будущих террористов, которым никто не объясняет — спецслужбы вычислят их в любом случае. В итоге — немалый срок за решеткой и испорченная жизнь. Спасать, по сути, одноразовых диверсантов Киев никогда и не собирался.

