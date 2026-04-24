Торнадо в Оклахоме разнесло военную авиабазу
Синоптики предупредили, что ураган может пройти и в соседних штатах.
Фото, видео: Brett Conner/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru
Масштабные разрушения в самом центре США. На штат Оклахома обрушился мощный шторм, и он привел к появлению сразу нескольких торнадо.
Гигантские вихри прошлись по городам — сотни домов разрушены до основания, а те, что уцелели, обесточены. Дороги завалены обломками.
Также стихия не пощадила военную авиабазу «Вэнс». Последствия шторма уже устраняют, но синоптики предупредили — непогода останется до конца недели. Более того, пострадать могут и соседние штаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что энергетики группы «Россети» восстанавливают электроснабжение потребителей в Тверской, Псковской и Новгородской областях, нарушенное из-за неблагоприятных погодных явлений. Оперативно подача электроэнергии возобновлена в более чем 200 населенных пунктах.
Осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер, налипание мокрого снега и льда на линиях электропередачи привели к сверхнормативной нагрузке на энергообъекты, падению деревьев и сторонних предметов на провода, что вызвало их обрыв и повреждение опор. Специалисты убирают завалы деревьев, снимают упавшие ветки с ЛЭП и натягивают оборванные провода.
