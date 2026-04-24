Торнадо в Оклахоме разнесло военную авиабазу

Синоптики предупредили, что ураган может пройти и в соседних штатах.

Масштабные разрушения в самом центре США. На штат Оклахома обрушился мощный шторм, и он привел к появлению сразу нескольких торнадо.

Гигантские вихри прошлись по городам — сотни домов разрушены до основания, а те, что уцелели, обесточены. Дороги завалены обломками.

Также стихия не пощадила военную авиабазу «Вэнс». Последствия шторма уже устраняют, но синоптики предупредили — непогода останется до конца недели. Более того, пострадать могут и соседние штаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что энергетики группы «Россети» восстанавливают электроснабжение потребителей в Тверской, Псковской и Новгородской областях, нарушенное из-за неблагоприятных погодных явлений. Оперативно подача электроэнергии возобновлена в более чем 200 населенных пунктах.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер, налипание мокрого снега и льда на линиях электропередачи привели к сверхнормативной нагрузке на энергообъекты, падению деревьев и сторонних предметов на провода, что вызвало их обрыв и повреждение опор. Специалисты убирают завалы деревьев, снимают упавшие ветки с ЛЭП и натягивают оборванные провода.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

