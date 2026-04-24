«С удовольствием»: Мэрил Стрип призналась в романе с коллегой по съемкам

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 047 0

Впервые о серьезности намерений актеров заговорили в начале 2024 года.

С кем встречается Мэрил Стрип: личная жизнь актрисы

Фото: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

Daily Mail: Мэрил Стрип впервые призналась в романе с Мартином Шортом

Кинодива Мэрил Стрип впервые призналась в романтических отношениях со своим партнером по съемочной площадке Мартином Шортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Информацию о переменах в личной жизни 76-летняя актриса озвучила, когда отвечала на вопрос о творческих планах и возможном возвращении на театральные подмостки Бродвея. Стрип отметила, что именно Шорт является тем человеком, который вдохновляет ее на новые профессиональные свершения.

«Я, конечно, с удовольствием бы это сделала. Я говорила об этом с Марти Шортом. Мы подумали, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе», — цитирует издание Мэрил Стрип.

Несмотря на то что пара долгое время старалась не афишировать свои чувства, их регулярные совместные появления на публике подогревали интерес прессы. Мартин Шорт ранее неоднократно восхищался профессиональными и личными качествами Стрип. Актер характеризовал ее как исключительно доброго, веселого и щедрого человека, с которым невероятно легко работать, несмотря на ее статус мировой легенды.

Взаимная симпатия знаменитостей зародилась во время совместной работы над успешным детективным проектом «Убийства в одном здании». В финальном сезоне сериала их персонажи связали себя узами брака, что поклонники сочли пророческим знаком.

Впервые о серьезности намерений актеров заговорили в начале 2024 года, когда их заметили на церемонии «Золотой глобус» — пара не скрывала нежности и держалась за руки.

До текущего момента Шорт официально опровергал домыслы журналистов, утверждая, что их связывает исключительно крепкая многолетняя дружба. Теперь же, после признания актрисы, фанаты ждут новых совместных выходов в свет.

