В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 127 0

На службе мужчина зарекомендовал себя как профессиональный и ответственный специалист, который пользовался уважением среди коллег.

Что известно о гибели сотрудника МЧС в Херсонской области

Атака беспилотников на регионы России

В Херсонской области в результате атаки беспилотника погибли сотрудник МЧС России Иван Бузин и его жена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В министерстве уточнили, что погибший — полковник внутренней службы, который вместе с супругой стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата. Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются.

В управлении отметили, что Бузин долгие годы служил в системе МЧС и зарекомендовал себя как профессиональный и ответственный специалист, который пользовался уважением среди коллег. Также там сообщили, что семье погибших окажут материальную и психологическую поддержку. Ведомство выразило соболезнования родным и близким.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о другом случае гибели мирного жителя. По его словам, в начале апреля в селе Березовка в результате атаки беспилотников погиб доброволец народной дружины. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не получилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области вся бригада скорой помощи погибла после удара Вооруженных сил Украины.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
