В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ
На службе мужчина зарекомендовал себя как профессиональный и ответственный специалист, который пользовался уважением среди коллег.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Херсонской области в результате атаки беспилотника погибли сотрудник МЧС России Иван Бузин и его жена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
В министерстве уточнили, что погибший — полковник внутренней службы, который вместе с супругой стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата. Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются.
В управлении отметили, что Бузин долгие годы служил в системе МЧС и зарекомендовал себя как профессиональный и ответственный специалист, который пользовался уважением среди коллег. Также там сообщили, что семье погибших окажут материальную и психологическую поддержку. Ведомство выразило соболезнования родным и близким.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о другом случае гибели мирного жителя. По его словам, в начале апреля в селе Березовка в результате атаки беспилотников погиб доброволец народной дружины. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не получилось.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области вся бригада скорой помощи погибла после удара Вооруженных сил Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 апр
- Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
- 23 апр
- Частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область
- 23 апр
- Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару взяла на контроль прокуратура
- 23 апр
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника
- 23 апр
- При атаке дрона ВСУ на Самарскую область погиб мирный житель
- 22 апр
- В Сызрани завершили спасательные работы после обрушения подъезда жилого дома
- 22 апр
- В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после налета украинских БПЛА
- 22 апр
- Целью были мирные люди: что известно об обрушении подъезда в Сызрани при атаке ВСУ
- 22 апр
- В Сызрани упали и сдетонировали 11 украинских беспилотников
- 22 апр
- СК возбудил дело о теракте после гибели и ранений жителей Сызрани
Читайте также
Нашли ошибку?