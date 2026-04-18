Дал достойный отпор: Дилан Спроус обезвредил грабителя в собственном доме

Актер Дилан Спроус задержал грабителя в своем доме до приезда полиции

В дом актера Дилана Спроуса и его супруги, модели Барбары Палвин, проник грабитель. Об этом написал портал TMZ.

Инцидент произошел в особняке, где пара живет с 2023 года.По информации источника, злоумышленник ворвался в дом, однако Спроус не растерялся и смог самостоятельно задержать его до приезда полиции. В это время Палвин позвонила в экстренные службы и сообщила о происходящем.

Позднее подозреваемого задержали правоохранители. Сообщалось, что актер испытал сильный стресс, но не получил травм. Его супруга также не пострадала, однако в данный момент они приходят в себя после случившегося.

Особняк, где произошел инцидент, Спроус приобрел в 2021 году примерно за два миллиона долларов. В нем четыре спальни и две ванные комнаты. После свадьбы супруги начали жить там.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Канье Уэст назвал сфабрикованным ограбление его бывшей жены, модели Ким Кардашьян в Париже.

