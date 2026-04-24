Стало известно о состоянии хирурга, на которого напали в больнице в Махачкале

|
Дарья Бруданова Журналист

После случившегося пострадавшего экстренно прооперировали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Угрозы для жизни хирурга, на которого напали накануне в больнице в Махачкале, нет. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, передает РИА Новости.

«В настоящее время состояние хирурга стабильно тяжелое», — сказал сотрудник больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в четверг, 23 апреля, в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале неизвестный напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга. Он нанес им более двух колотых ран. В результате один из медицинских работников был серьезно ранен. В тот же день пострадавшего экстренно прооперировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». После того, как злоумышленник напал на врачей, он попытался скрыться с места происшествия. Однако его удалось догнать и задержать. На допросе он признался в употреблении запрещенных веществ. Свои действия мужчина объяснить так и не смог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
13:29
«Целенаправленно преследует прессу»: ливанский журналист о гибели коллеги
13:13
Более миллиона российских семей подключили к газу за пять лет
13:01
Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по объектам ВСУ
12:55
Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
12:41
В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ

Сейчас читают

Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»
«С удовольствием»: Мэрил Стрип призналась в романе с коллегой по съемкам
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео