На западе Украины мобилизовали человека с подтвержденной умственной отсталостью

|
Мария Гоманюк 31 0

Инцидент произошел на блокпосте. Правоохранители остановили автомобиль, на котором мужчина перевозил скот.

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине во Львовской области сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России. — Прим. ред.), где его мобилизовали. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на блокпосте, где правоохранители остановили автомобиль, при помощи которого мужчина перевозил скот. Как утверждал депутат, документы были в порядке, а в розыске мужчина не числился. Несмотря на это, его направили в военкомат.

Гончаренко заявил, что у мобилизованного есть подтвержденные медицинские диагнозы, в том числе легкая степень умственной отсталости. Он также отметил, что эти состояния подтверждены медицинскими документами. При этом, заявил депутат, военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти усиливают меры по призыву, проводят проверки в общественных местах. В соцсетях регулярно появлялись сообщения и видеозаписи жестких действий представителей ТЦК.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, во Львове сотрудники ТЦК насильно забрали мужчину прямо из квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.

