Эскалация между Ираном и Израилем: слышны взрывы, Ближний Восток закрывает небо

Эскалация между Ираном и Израилем продолжается

Эскалация между Ираном и Израилем продолжается. Об этом сообщили президенту США Дональду Трампу, после того, как израильские военные зафиксировали серию ракетных ударов со стороны Исламской Республики. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на американского чиновника.

Глава Белого дома спустя время заявил о намерении немедленно позвонить израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы призвать его не наносить ответный удар по Ирану.

Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по израильской авиабазе Рамат-Давид.

«Сегодняшняя операция была всего лишь предупреждением, и, если агрессия повторится, ответные меры будут более масштабными», — говорится в заявлении КСИР, подчеркнув, что именно с этой авиабазы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Ливан.

Как отметили в издании The Times of Israel, Иран выпустил по северу Израиля около десяти баллистических ракет несколькими залпами, все они были перехвачены.

По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа на севере страны.

Портал Sabereen news сообщил, что одна иранская ракета попала в район Кфар-Хейш на севере Израиля.

В свою очередь, израильская армия продолжила атаки на Ливан, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильские военные самолеты нанесли авиаудары по городу Набатия и поселку Дуэйр.

В результате начавшейся эскалации Ближний Восток закрывает небо. Иранское агентство Mehr сообщило о закрытии воздушного пространства на западе Ирана «до дальнейшего уведомления».

Также авиационные власти Ирака с 22:40 по московскому времени закрыли воздушное пространство над страной для полетов. Самолеты, следовавшие в иракские аэропорты из других стран вынуждены разворачиваться и идти на посадку на запасные аэродромы.

После того, как в Сирии прозвучали ракетные взрывы, сирийское управление гражданской авиации сообщило о закрытии международного воздушного пространства над югом страны и приостановлении работы аэропорта Дамаска на 12 часов.

Как ранее писал 5-tv.ru, договоренность Израилем и Ливаном о прекращении огня, достигнутая при посредничестве США, оказалась недолговечной. Перемирие не продержалось и суток, по сути, так и не начавшись.

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