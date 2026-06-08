Иран пригрозил Израилю мощными ударами

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

До этого КСИР нанес ракетный удар по израильской авиабазе Рамат-Давид.

Иран пригрозил Израилю мощными ударами: последние события

Фото: www.globallookpress.com/Nidal Eshtayeh

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Израиль должен прекратить атаки на южный Ливан и его пригороды, иначе столкнется с еще более массированными ударами, как и в случае расширения географии атак на этот регион и ответа на действия Ирана. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

Также сокрушительные атаки будут ждать союзников израильской стороны.

До этого ЦАХАЛ зафиксировал серию запусков ракет с территории Ирана. Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по израильской авиабазе Рамат-Давид, что стало ответом на агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона.

Также известно, что около десяти баллистических ракет были выпущены в сторону севера Израиля, одна из них попала в район Кфар-Хейш.

Как ранее писал 5-tv.ru, президента США Дональда Трампа проинформировали о продолжающейся эскалации между Израилем и Ираном после того, как израильские военные зафиксировали серию ракетных ударов со стороны Исламской Республики.

В ответ на эти события Трамп заявил о намерении немедленно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора он планировал призвать израильского лидера воздержаться от нанесения ответных ударов по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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