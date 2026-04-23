Захарова назвала убийство ливанской журналистки актом подавления правды

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Представительница СМИ Амаль Халиль погибла в результате атаки Израиля.

Как Захарова прокомментировала убийство журналистки в Ливане

Журналистка ливанского издания «Аль-Ахбар» Амаль Халиль погибла в результате удара израильских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее актом подавления правды, об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Противоборства благородного стремления донести правду до общественности с кровожадным желанием эту правду любыми средствами задушить, взорвать, стереть с лица земли. Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания», — написала дипломат.

Израиль атаковал Ливан в период официально объявленного режима прекращения огня. Тело Амаль Халиль извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома. В результате авиаудара пострадала еще одна сотрудница СМИ — корреспондент Зейнаб Фарадж. Она получила тяжелые ранения.

«Искренне соболезную родным и близким погибшей», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корреспондент Al Jazeera Мухаммад Вашах погиб в секторе Газа в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата по его автомобилю.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
