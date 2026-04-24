Растущие аппетиты Киева не покроет даже кредит в 90 миллиардов евро, который утвердили накануне. Впрочем, кредит — это громко сказано. Возвращать деньги, конечно, никто не собирается. Да они, по сути, даже не покинут Европу.

За неформальным саммитом ЕС, где эта тема сегодня стала главной, следит европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Кредит продавили, санкции приняли. И что же, теперь Европа наконец может расслабиться, устроив себе политический уикенд с видом на море? Именно так это и пытаются подать: одни излучали ложное спокойствие.

«Итак, сегодня хороший день для Украины и для Европы», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Выделение кредита в размере 90 миллиардов евро станет реальностью. И это очень хорошо», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие — слишком уж обманчивую безмятежность.

«Это посылает России очень четкий сигнал о том, что они не смогут нас превзойти по силе. Это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы будем продолжать их поддерживать», — подчеркнула заместитель председателя Еврокомиссии Кая Каллас.

Зеленский у кураже воркует с Урсулой фон дер Ляйен, распуская руки. Зрелище очень символическое — украинский хвост теперь виляет европейской собакой. Но и у нее есть еще, как говорится, морковка для этого ослика: уже все знают, что Украину не ждут в ЕС в ближайшие десятилетия.

«Амбиция стать полноправным членом 1 января 2027 года, таким, каким сегодн является Хорватия, или любая другая страна-член, просто технически и физически невозможна», — сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкевич.

Все равно манят, чтобы лучше воевалось.

«Теперь пришло время смотреть вперед и готовить следующий шаг, и этот следующий шаг — открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в Европейский союз», — отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Только киевская эйфория быстро скукоживается под кипрским солнцем. Европейские кредиторы выкатывают целый список требований к займу в 90 миллиардов — соблюдение верховенства закона, включая борьбу с коррупцией. 30 миллиардов только на «самые неотложные бюджетные потребностей Украины». И только оставшиеся 60 миллиардов — в оборонку и закупки вооружений

А у кого и что покупать? Зеленский голодными глазами смотрит, как США разом выпуливает все свои запасы на Ближнем Востоке.

«В первый же день атаки на Ближнем Востоке был использован объем, сопоставимый с двухлетним производством, всего за 24 часа», — сказал Владимир Зеленский.

И еще вопрос, сможет ли западная военная машина позволить себе и дальше обслуживание сразу двух войн? Реальное положение в их собственных странах — совсем не курорт. Продолжает тратить большие деньги на оборону, они вынужден туже затягивать пояса.

Как будет Мерц со своим новым антирейтингом снова объяснять немцам, почему на пенсии, здравоохранение и топливные льготы денег вечно не хватает?

90 миллиардов — это, считай, каждый житель Евросоюза отдал Киеву по 200 евро. Почти половина годового бюджета всего ЕС Для прибалтов вообще сумма астрономическая, больше всей экономики, но и там готовы дальше бросать деньги на растопку войны.

«Мы можем выполнить то, что обещали. И это важно. И это важный сигнал миру, Европейскому союзу, нашим народам», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Еще более более наивно, что они себя еще тешат мыслью, что когда-нибудь этот гигантский займ погасит Россия в качестве репараций, забывая, что данная учесть касается только проигравших. А сам факт того, что Европа теперь способна продолжать украинскую войну только в кредит — это ли не поражение?

