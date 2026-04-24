Телеведущего и руководителя медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

При этом точная дата и время траурной церемонии будут определены позже.

«Троекуровское (кладбище. — Прим. ред), день и время не определили еще», — сказал он.

Журналист ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. В память об Алексее Пиманове у офиса редакции телеканала «Звезда» уже установлен мемориал, куда его коллеги и поклонники приносят цветы.

Алексей Пиманов почти 25 лет вел программу «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Он сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам журналиста в связи с его смертью. Российский лидер назвал Пиманова олицетворением современного телевидения.

