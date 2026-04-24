Глава «Россетей» рассказал об электроснабжении Мурманской области

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Андрей Рюмин встретился в Москве с губернатором региона Андреем Чибисом.

Фото: ПАО "Россети"

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина. Стороны обсудили работу по повышению надежности электроснабжения Арктического региона, а также вопросы тарифной политики и консолидацию сетей.

Чибис подчеркнул, что областные власти находятся в постоянном контакте с «Россетями» и подходят к вопросу состояния электросетевого комплекса системно.

«С компанией уже заключено соглашение об инвестициях в инфраструктуру. Также ведем работу и на федеральном уровне: привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска», — сказал глава региона.

Андрей Рюмин отметил, что в 2025 году между регионом и дочерней компанией «Россети Северо-Запад» было заключено регуляторное соглашение, позволяющее увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры. На финансирование проектов в этом году будет направлено более 2,8 млрд рублей. Также планируется реконструкция линий электропередачи 150 кВ, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска. Энергетики смонтируют на них системы плавки гололеда постоянным током.

«Мурманская область — это ворота в Арктику и стратегически значимый регион, где решаются масштабные государственные задачи. При этом Заполярье — территория с экстремальным климатом, который увеличивает нагрузку на электросетевую инфраструктуру. Мы реализуем проекты, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей. И обсуждаем с регионом дополнительные меры, нацеленные на решение этой задачи», — отметил Андрей Рюмин.

Компания разработала комплекс мер по повышению надежности, рассчитанный на 2026–2033 годы. Он предусматривает модернизацию инфраструктуры, а также приобретение высокопроходимой спецтехники и дополнительных опор ЛЭП для аварийного запаса.

